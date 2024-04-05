В "Нафтогазе" объяснили украинским потребителям о том, почему при формировании счетов для оплаты за газ могут возникнуть "космические" суммы.

Украинцам объяснили, как не переплачивать за газ каждый месяц. Компания "Нафтогаз" поделилась важной информацией со своими клиентами о формировании платежных документов за потребление газа. Также в "Нафтогазе" напомнили, как потребителям можно обеспечить точность счетов и избежать неоправданных переплат.

Так, в "Нафтогазе" напомнили, насколько важно передавать показатели счетчиков газа. Важно делать это вовремя. Благодаря этому "Нафтогаз" или облгазы получают точные расчеты за поставленный и использованный газ.

Именно из-за игнорирования этого расчеты за газ берутся на среднем потреблении за последние месяцы, что и приводит к неожиданно большим суммам в платежках.

Поэтому важно передавать показатели счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно. Подавать данные можно тремя способами. В частности, через вебсайт "Нафтогаз", через чат облгаза или позвонив в свой облгаз.

Также в Нафтогаз сообщили, что украинцы, которые получают два отдельных счета за газ – один за его потребление, а второй за доставку, имеют возможность воспользоваться определенными льготами. Однако существует способ избежать оплаты за доставку газа под определенным условием.

Те потребители, которые не используют газ в течение длительного времени, но остаются подключенными к газовой системе, должны платить за услуги доставки. Чтобы не платить за услугу, необходимо официально расторгнуть договор и отключиться от газовой сети.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцы получают "непонятные" суммы в платежках за газ.

Как сообщала Politeka, украинцы должны переоформить документы на газоснабжение.

Также писала Politeka, в считанные дни повысятся тарифы на коммуналку, на что вырастут цены.