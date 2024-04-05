Пенсії можуть бути втрачені з низки причин. Так, пенсіонерам важливо інформувати Пенсійний фонд України (ПФУ) про будь-які зміни у їхніх життєвих обставинах, щоб уникнути можливої втрати пенсійних виплат.

Як повідомили у ПФУ, це стосується змін у документації та місці проживання, оскільки точні дані необхідні для правильного ведення пенсійної справи та обчислення виплат.

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Українські пенсіонери протягом 10 днів повідомити ПФУ про:

  • отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
  • отримання нового паспорту у разі втрати старого;
  • зміну прізвища;
  • отримання нового ІПН;
  • зміну місця постійної реєстрації;
  • вихід на роботу;
  • звільнення з роботи.

Це правило регулюється згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та статі 6 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Повідомити ПФУ про зміни, можна як особисто, так і онлайн. Щоб зробити це онлайн, треба:

  1. Увійти на офіційний сайт ПФУ з допомогою авторизації.
  2. Обрати секцію "Про пенсійне забезпечення".
  3. Створити заяву в розділі "Внесення змін".
  4. Відправити заповнену форму в ПФУ.

Таким чином, пенсіонери можуть легко та зручно оновлювати свої дані, забезпечуючи безперебійне отримання пенсійних виплат.

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