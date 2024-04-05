Це правило регулюється згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та статті 6 Закону України.

Пенсії можуть бути втрачені з низки причин. Так, пенсіонерам важливо інформувати Пенсійний фонд України (ПФУ) про будь-які зміни у їхніх життєвих обставинах, щоб уникнути можливої втрати пенсійних виплат.

Як повідомили у ПФУ, це стосується змін у документації та місці проживання, оскільки точні дані необхідні для правильного ведення пенсійної справи та обчислення виплат.

Українські пенсіонери протягом 10 днів повідомити ПФУ про:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорту у разі втрати старого;

зміну прізвища;

отримання нового ІПН;

зміну місця постійної реєстрації;

вихід на роботу;

звільнення з роботи.

Це правило регулюється згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та статі 6 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Повідомити ПФУ про зміни, можна як особисто, так і онлайн. Щоб зробити це онлайн, треба:

Увійти на офіційний сайт ПФУ з допомогою авторизації. Обрати секцію "Про пенсійне забезпечення". Створити заяву в розділі "Внесення змін". Відправити заповнену форму в ПФУ.

Таким чином, пенсіонери можуть легко та зручно оновлювати свої дані, забезпечуючи безперебійне отримання пенсійних виплат.

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