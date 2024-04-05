Грошову допомогу буде виплачено до Дня Незалежності України деяким категоріям українців.

Грошова допомога з різних благодійних організацій надається українцям, які найбільше цього потребують. Стало відомо про грошову допомогу до Дня Незалежності України.

За інформацією від Тараса Мельничука, представника уряду у Верховній Раді, урядовим рішенням передбачено надання одноразової грошової допомоги певним категоріям громадян, у тому числі й ветеранам війни, в рамках законодавства, що стосується жертв нацизму та ветеранів війни з соціальними гарантіями.

Грошова допомога буде виплачена до Дня Незалежності України наступним категоріям осіб:

1 000 гривень можуть очікувати учасники бойових дій, колишні ув'язнені гетто і концтаборів, яким не було 14 років на момент ув'язнення, а також особи, які постраждали під час Революції Гідності;

3 100 гривень призначено для осіб з особливими заслугами перед країною;

650 гривень отримають родичі загиблих або померлих захисників України, ветеранів війни, а також вдови або вдівці осіб з інвалідністю, що померли внаслідок війни, за умови, що вони не вступили в новий шлюб.

Для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, виплати грошової допомоги будуть здійснені залежно від групи інвалідності:

І група інвалідності - 3 100 гривень;

ІІ група інвалідності - 2 900 гривень;

ІІІ група інвалідності - 2 700 гривень.

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