Грошова допомога з різних благодійних організацій надається українцям, які найбільше цього потребують. Стало відомо про грошову допомогу до Дня Незалежності України.
За інформацією від Тараса Мельничука, представника уряду у Верховній Раді, урядовим рішенням передбачено надання одноразової грошової допомоги певним категоріям громадян, у тому числі й ветеранам війни, в рамках законодавства, що стосується жертв нацизму та ветеранів війни з соціальними гарантіями.
Грошова допомога буде виплачена до Дня Незалежності України наступним категоріям осіб:
- 1 000 гривень можуть очікувати учасники бойових дій, колишні ув'язнені гетто і концтаборів, яким не було 14 років на момент ув'язнення, а також особи, які постраждали під час Революції Гідності;
- 3 100 гривень призначено для осіб з особливими заслугами перед країною;
- 650 гривень отримають родичі загиблих або померлих захисників України, ветеранів війни, а також вдови або вдівці осіб з інвалідністю, що померли внаслідок війни, за умови, що вони не вступили в новий шлюб.
Для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, виплати грошової допомоги будуть здійснені залежно від групи інвалідності:
- І група інвалідності - 3 100 гривень;
- ІІ група інвалідності - 2 900 гривень;
- ІІІ група інвалідності - 2 700 гривень.
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