Денежная помощь из разных благотворительных организаций предоставляется украинцам, которые больше всего в этом нуждаются. Стало известно о денежной помощи ко Дню Независимости Украины.

По информации от Тараса Мельничука, представителя правительства в Верховной Раде, правительственным решением предусмотрено предоставление единовременной денежной помощи определенным категориям граждан, в том числе и ветеранам войны, в рамках законодательства, касающегося жертв нацизма и ветеранов войны с социальными гарантиями.

Денежная помощь будет выплачена ко Дню Независимости Украины следующим категориям лиц:

1000 гривен могут ожидать участники боевых действий, бывшие заключенные гетто и концлагерей, которым не было 14 лет на момент заключения, а также лица, пострадавшие во время Революции Достоинства;

3 100 гривен предназначены для лиц с особыми заслугами перед страной;

650 гривен получат родственники погибших или умерших защитников Украины, ветеранов войны, а также вдовы или вдовцы лиц с инвалидностью, умерших в результате войны, при условии, что они не вступили в новый брак.

Для лиц с инвалидностью, связанной с войной, выплаты денежного пособия будут произведены в зависимости от группы инвалидности:

I группа инвалидности – 3 100 гривен;

ІІ группа инвалидности – 2 900 гривен;

ІІІ группа инвалидности – 2 700 гривен.

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