Якщо навіть після надання всіх аргументів вас все ще змушують сплатити за товар, правильним кроком буде виклик поліції.

В Україні згідно з діючим законом покупці не мають платити за певний товар. В Держспоживслужбі вказали на важливе правило та пояснили, за що українцям в жодному разі не треба платити в супермаркеті.

Відомство нагадує, що у разі ненавмисного пошкодження товару споживачами, не поспішайте одразу відшкодовувати вартість, адже українське законодавство стоїть на захисті прав покупців.

"Якщо ви розбили випадково товар, не поспішайте за нього платити, адже законодавство на боці споживачів", - зазначають в відомстві.

Зокрема, стаття 323 Цивільного кодексу України визначає, що власник несе ризик за випадкове знищення чи псування майна, якщо договором або законом не передбачено інше. Оскільки споживач не є власником товару до моменту його оплати, відповідальність за такі інциденти лягає на власника.

Додатково, за статтею 17 Закону України "Про захист прав споживачів", продавець зобов'язаний сприяти вибору та оплаті продукції без примусу до покупки товарів, які можуть бути неналежної якості чи не потрібні споживачу.

"Якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то її потрібно спершу довести у суді. Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна. Слід пам’ятати, що відшкодування коштів за пошкоджений/знищений товар здійснюється виключно в судовому порядку. Та вже в суді магазин повинен буде довести, що ви зробили це навмисно", - підкреслюють в відомстві.

Якщо навіть після надання всіх аргументів, вас все ще змушують оплатити збитки, правильним кроком буде виклик поліції для зафіксування інциденту.

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