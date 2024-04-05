Если даже после предоставления всех аргументов вас все еще заставляют оплатить товар, правильным шагом будет вызов полиции.

В Украине согласно действующему закону покупатели не должны платить за определенный товар. В Госпотребслужбе указали важное правило и объяснили, за что украинцам ни в коем случае не нужно платить в супермаркете.

Ведомство напоминает, что в случае непреднамеренного повреждения товара потребителями не спешите сразу возмещать стоимость, ведь украинское законодательство стоит на защите прав покупателей.

"Если вы разбили случайно товар, не торопитесь за него платить, ведь законодательство на стороне потребителей", – отмечают в ведомстве.

В частности, статья 323 Гражданского кодекса Украины определяет, что собственник несет риск случайного уничтожения или порчи имущества, если договором или законом не предусмотрено иное. Поскольку потребитель не является владельцем товара до момента его оплаты, ответственность за такие инциденты ложится на владельца.

Дополнительно, по статье 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", продавец обязан содействовать выбору и оплате продукции без принуждения к покупке товаров, которые могут быть ненадлежащего качества или не требуются потребителю.

"Если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать в суде. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не имеют права, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества. Следует помнить, что возмещение средств за поврежденный/уничтоженный товар осуществляется исключительно в судебном порядке. Но уже в суде магазин должен будет доказать, что вы сделали это намеренно", - подчеркивают в ведомстве.

Если даже после предоставления всех аргументов вас все еще заставляют оплатить убытки, правильным шагом будет вызов полиции для зафиксирования инцидента.

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