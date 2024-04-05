Тарифи в Україні можуть змінитись, хоча рішення ще неприйняте. У квітні наближається кінець строку дії тарифів на газ та електроенергію в Україні. Заяви від Міненерго свідчать, що немає наміру підвищувати ціни на ці послуги. Щодо газу, ситуація стабільна і не має підстав для зростання цін, але із електроенергією можуть виникнути нові проблеми. Паралельно, роздумують про підвищення тарифу на воду. Рішення щодо тарифів на комуналку мають ухвалити вже у квітні.

Згідно з законодавством, підвищення цін на газ під час воєнного стану та протягом шести місяців після нього заборонено. Уряд стверджує, що наразі немає планів щодо підвищення тарифів на газ, навіть за умови можливості цього згідно з законом.

Проте, є два сценарії: підвищення тарифів на газ можливе після завершення війни або на вимогу міжнародних партнерів, але поки що такі плани не вирішені. Також варто відзначити, що ситуація з газом в Україні покращилась, оскільки власного видобутку стало достатньо для задоволення внутрішнього попиту.

Це стало можливим через зменшення кількості споживачів у зв'язку з окупацією та іншими факторами.

У сфері електроенергії складна ситуація, зокрема через проблеми з теплогенерацією та зупинку роботи гідроенергетичного об'єкту. Міністр енергетики Герман Галущенконе не заперечував зростання тарифів на електроенергію, а сказав, що не будуть підвищувати до 6 грн. З його слів виходить, що тариф на електроенергію може зрости до 5,5 грн, і це може відбутись 1 червня.

Єдиний тариф, який дійсно має зрости, – на воду. Асоціація водоканалів вже заявляла про мільярдні збитки. Електроенергія для промислових споживачів значно подорожчала, зросла вартість реагентів, ремонтних робіт. Крім того, знизилась і кількість споживачів (а чим менше клієнтів, тим вищою має бути вартість). В такій ситуації уникнути подорожчання буде вкрай складно.

Джерело: OBOZ.UA.

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