Тарифы на коммунальные услуги будут расти, сдерживать подорожание в условиях, когда растут составляющие тарифа, будет очень тяжело.

Тарифы в Украине могут измениться, хотя решение еще не принято. В апреле близится конец срока действия тарифов на газ и электроэнергию в Украине. Заявления от Минэнерго свидетельствуют о том, что нет намерения повышать цены на эти услуги. Относительно газа ситуация стабильная и не имеет оснований для роста цен, но с электроэнергией могут возникнуть новые проблемы. Параллельно размышляют о повышении тарифа на воду. Решение по тарифам на коммуналку должны принять уже в апреле.

Согласно законодательству, повышение цен на газ во время военного положения и в течение шести месяцев после него запрещено. Правительство утверждает, что пока нет планов по повышению тарифов на газ, даже при возможности этого по закону.

Однако есть два сценария: повышение тарифов на газ возможно после завершения войны или по требованию международных партнеров, но пока такие планы не решены. Также следует отметить, что ситуация с газом в Украине улучшилась, поскольку собственной добычи стало достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

Это стало возможным из-за уменьшения количества потребителей в связи с оккупацией и другими факторами.

В сфере электроэнергии сложная ситуация, в частности, из-за проблем с теплогенерацией и остановки работы гидроэнергетического объекта. Министр энергетики Герман Галущенконе не возражал против роста тарифов на электроэнергию, а сказал, что не будут повышать до 6 грн. По его словам, тариф на электроэнергию может вырасти до 5,5 грн, и это может произойти 1 июня.

Единственный тариф, который действительно должен вырасти – на воду. Ассоциация водоканалов уже заявляла о миллиардных убытках. Электроэнергия для промышленных потребителей значительно подорожала, возросла стоимость реагентов, ремонтных работ. Кроме того, снизилось и количество потребителей (а чем меньше клиентов, тем выше должна быть стоимость). В такой ситуации избежать подорожания будет очень сложно.

Источник: OBOZ.UA.

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