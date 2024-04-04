Наразі такого "квитка" формально не існує в українській армії, але існує перелік хвороб, які дають громадянину можливість бути виключеним з військового обліку.

Процес мобілізації в Україні активно триває, що зобов'язує чоловіків віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обов'язку, актуалізувати свої персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до інформації, в Наказі № 402, який регламентує порядок проведення військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України, всі чоловіки, що входять до військовозобов'язаної категорії, мають з'ясувати свій статус.

Історія "білого квитка" бере свій початок ще з часів Радянського Союзу, коли відсутність придатності до військової служби маркувалася спеціальною "білою книжечкою". Сьогодні, хоча формально "білий квиток" не видається, існують визначені захворювання, що дозволяють особі бути знятою з військового обліку в Україні.

Відповідно до сучасних нормативів, стан здоров'я осіб, що проходять військово-лікарську комісію, класифікується наступним чином:

Категорія "не придатний" у мирний і воєнний час, особа знімається з військового обліку.

Категорія "не придатний" або "обмежено придатний" у мирний час і "не придатний" у воєнний час.

Категорія "обмежено придатний" у мирний час і "придатний" у воєнний час.

Категорія "придатний" до служби у мирний і воєнний час.

Особа, яка отримала висновок військово-лікарської комісії про свою непридатність до служби в будь-який час, вилучається з реєстру військовозобов'язаних. Водночас, чоловіки з тимчасовим статусом "не придатний" мають право на повторну медичну оцінку через встановлений період, який може варіюватися від шести місяців до року, для визначення зміни у їхньому статусі службової придатності.

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