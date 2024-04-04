Процесс мобилизации в Украине активно продолжается, что обязывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих воинской обязанности, актуализировать свои персональные данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Согласно информации, в Приказе № 402, регламентирующем порядок проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Украины, все мужчины, входящие в военнообязанную категорию, должны выяснить свой статус.
История "белого билета" берет свое начало еще со времен Советского Союза, когда отсутствие пригодности к военной службе маркировалось специальной "белой книжечкой". Сегодня, хотя формально "белый билет" не кажется, существуют определенные заболевания, позволяющие лицу быть снятым с военного учета в Украине.
Согласно современным нормативам, состояние здоровья лиц, проходящих военно-врачебную комиссию, классифицируется следующим образом:
- Категория "не годится" в мирное и военное время, лицо снимается с военного учета.
- Категория "не годится" или "ограниченно годится" в мирное время и "не годится" в военное время.
- Категория "ограниченно годная" в мирное время и "подходящая" в военное время.
- Категория "пригоден" для службы в мирное и военное время.
Лицо, получившее заключение военно-врачебной комиссии о своей непригодности к службе в любое время, изымается из реестра военнообязанных. В то же время, мужчины с временным статусом "непригодны" имеют право на повторную медицинскую оценку через установленный период, который может варьироваться от шести месяцев до года, для определения изменения в их статусе служебной годности.
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