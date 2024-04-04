Важливо зауважити, що через обмежену кількість місць будуть відібрані найбільш уразливі особи - серед яких обируть тих, кому виплатять грошову допомогу.

Нова грошова допомога з'явилась в Україні. Так, громадська організація "Кроки життя" спільно з "депутатським корпусом" оголосила про прийом заявок на надання грошової допомоги.

Грошову допомогу можуть отримати мешканці Києва, які протягом останнього року не отримували виплат від депутатів, стикаються з матеріальними труднощами та потребують медичної допомоги.

Заявки на грошову допомогу приймаються від осіб з такими категоріями уразливості:

сім'ї загиблих військовослужбовців, які не отримували допомогу від держави;

пенсіонери з інвалідністю та статусом ВПО;

сім'ї переселенців, що виховують дитину з інвалідністю.

Щоб подати заявку на грошову допомогу, необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням https://cutt.ly/kw8ycWz1. Оновлену інформацію про грошову допомогу можна знайти в Telegram-каналі https://t.me/lifesteps2007.

Офіс організації розташований за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 34 (вхід з двору). Для отримання додаткової інформації щодо грошової допомоги можна зв'язатися за такими контактними номерами телефонів:

093 099-15-25,

098 099-15-25.

Важливо зауважити, що через обмежену кількість місць будуть відібрані найбільш уразливі особи. Тільки тим, хто потрує найбільше, буде виплачена грошова допомога.

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