Новая денежная помощь появилась в Украине. Так, общественная организация "Шаги жизни" совместно с "депутатским корпусом" объявила о приеме заявок на предоставление денежной помощи.
Денежную помощь могут получить жители Киева, которые в течение последнего года не получали выплаты от депутатов, сталкиваются с материальными трудностями и нуждаются в медицинской помощи.
Заявки на денежную помощь принимаются от лиц со следующими категориями уязвимости:
- семьи погибших военнослужащих, не получавших помощь от государства;
- пенсионеры с инвалидностью и статусом ВПЛ;
- семьи переселенцев, воспитывающих ребенка с инвалидностью
Чтобы подать заявку на денежную помощь, необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке https://cutt.ly/kw8ycWz1 . Обновленную информацию о денежной помощи можно найти в Telegram-канале https://t.me/lifesteps2007 .
Офис организации расположен по адресу: г. Киев, ул. Белорусская, 34 (вход со двора). Для получения дополнительной информации о денежной помощи можно связаться по следующим контактным телефонам:
093 099-15-25,
098 099-15-25.
Важно отметить, что из-за ограниченного количества мест будут отобраны наиболее уязвимые лица. Только тем, кто больше всего травит, будет выплачена денежная помощь.
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