Важно заметить, что из-за ограниченного количества мест будут отобраны наиболее уязвимые лица – среди которых изберут тех, кому выплатят денежную помощь.

Новая денежная помощь появилась в Украине. Так, общественная организация "Шаги жизни" совместно с "депутатским корпусом" объявила о приеме заявок на предоставление денежной помощи.

Денежную помощь могут получить жители Киева, которые в течение последнего года не получали выплаты от депутатов, сталкиваются с материальными трудностями и нуждаются в медицинской помощи.

Заявки на денежную помощь принимаются от лиц со следующими категориями уязвимости:

семьи погибших военнослужащих, не получавших помощь от государства;

пенсионеры с инвалидностью и статусом ВПЛ;

семьи переселенцев, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Чтобы подать заявку на денежную помощь, необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке https://cutt.ly/kw8ycWz1 . Обновленную информацию о денежной помощи можно найти в Telegram-канале https://t.me/lifesteps2007 .

Офис организации расположен по адресу: г. Киев, ул. Белорусская, 34 (вход со двора). Для получения дополнительной информации о денежной помощи можно связаться по следующим контактным телефонам:

093 099-15-25,

098 099-15-25.

Важно отметить, что из-за ограниченного количества мест будут отобраны наиболее уязвимые лица. Только тем, кто больше всего травит, будет выплачена денежная помощь.

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