При цьому під час перерахунку виплат показники середньої заробітної плати, враховані при призначенні/попереднього перерахунку пенсій, не змінюється.

Стало аідомо, що з квітня зміниться розмір пенсій. Частина отримає автоматичний перерахунок пенсій. З початку квітня пенсії українців, які продовжували працювати після їх призначення або останнього перерахунку, будуть автоматично підвищені. Пенсійний фонд України зазначає, що право на перерахунок мають особи, які станом на 1 березня 2024 року мають додаткові 24 місяці страхового стажу.

Перерахунок здійснюватиметься без зміни попередньо врахованих розмірів середньої зарплати.

"Перерахунок враховує накопичений страховий стаж із можливістю збереження розміру зарплати, визначеного при попередньому призначенні або перерахунку пенсії, або включення до розрахунку заробітку, отриманого після цього періоду, якщо це вигідно", - інформують у Пенсійному фонді.

У випадку, якщо до 1 березня 2024 року не вдалося набрати потрібні 24 місяці стажу, перегляд пенсії на основі лише заробленого стажу відбудеться через 2 роки після отримання цього стажу або після останнього перерахунку, без коригування заробітної плати.

Перерахунок пенсій буде здійснено після того, як до державного реєстру загальнообов’язкового соціального страхування надійдуть відомості про внески за перший квартал 2024 року (до 10 травня включно).

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть недоотримати пенсію, як виправити ситуацію.

Як писала Politeka, індексації пенсій порадувала не всіх пенсіонерів.

Також Politeka повідомляла, кого з пенсіонерів чекає грошовий бонус та про яку допомогу йдеться.