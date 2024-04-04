При этом при перерасчете выплат показатели средней заработной платы, учтенные при назначении/предварительном перерасчете пенсий, не меняется.

Стало известно, что с апреля изменится размер пенсий. Часть получит автоматический перерасчет пенсий. С начала апреля пенсии украинцев, продолжавших работать после их назначения или последнего перерасчета, будут автоматически повышены. Пенсионный фонд Украины отмечает , что право на перерасчет имеют лица, которые по состоянию на 1 марта 2024 имеют дополнительные 24 месяца страхового стажа.

Перерасчет будет производиться без изменения предварительно учтенных размеров средней зарплаты.

"Пересчет учитывает накопленный страховой стаж с возможностью сохранения размера зарплаты, определенного при предварительном назначении или перерасчете пенсии, или включении в расчет заработка, полученного после этого периода, если это выгодно", - информируют в Пенсионном фонде.

В случае если до 1 марта 2024 года не удалось набрать нужные 24 месяца стажа, пересмотр пенсии на основе только заработанного стажа состоится через 2 года после получения этого стажа или после последнего перерасчета, без корректировки заработной платы.

Перерасчет пенсий будет произведен после того, как в государственный реестр общеобязательного социального страхования поступят сведения о взносах за первый квартал 2024 года (до 10 мая включительно).

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