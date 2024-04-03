Протягом весни більшість популярних продуктів серед населення будуть дешевшати, алемціни на деякі все ж зрлстуть.

У весняний період більшість затребуваних серед населення продуктів будуть знижуватися в ціні, хоча перед Великодніми святами можливе їх тимчасове зростання. Такий прогноз дала керівник відділу маркетингу львівського оптового ринку агропродукції "Шувар", Тетяна Попович.

Підвищення цін очікується на такі товари, як яйця, м'ясо, ковбасні вироби та молочна продукція, пов'язане з вищим попитом у передсвятковий період і коливаннями у вартості сировини та виробничих витрат.

Попович зазначає, що ціни на яйця мають залишитися стабільними до середини весни, після чого можливе їх зниження завдяки збільшенню пропозиції від приватних господарств.

"Традиційно святкове зростання цін на згадані продукти не перевищує 10-15% річних, після чого вони знову повертаються до свого звичайного рівня", — наголошує експертка.

Щодо витрат на приготування великодньої паски, вони складатимуть близько 240 гривень за 3-4 штуки, що лише на 1,4% вище, ніж у минулому році, але на 28% більше, ніж у 2022 році.

Попри незначне загальне зростання вартості паски порівняно з минулим роком, ціни на деякі інгредієнти, як-от вершкове масло, зросли, тоді як інші, наприклад, яйця та цукор, подешевшали. Зокрема, ціна на яйця впала на 18%, з 70,51 до 57,50 гривень за десяток, а ціна на цукор знизилася на 16% за кілограм.

Джерело: РБК-Україна.

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