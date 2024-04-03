В течение весны большинство популярных продуктов среди населения будут дешеветь, но немцы на некоторые все же ожидаются.

В весенний период большинство востребованных среди населения продуктов будут снижаться в цене, хотя перед Пасхальными праздниками возможен их временный рост. Такой прогноз дала руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка агропродукции "Шувар" Татьяна Попович.

Повышение цен ожидается на такие товары, как яйца, мясо, колбасные изделия и молочная продукция, связанное с более высоким спросом в предпраздничный период и колебаниями в стоимости сырья и производственных затрат.

Попович отмечает, что цены на яйца должны остаться стабильными до середины весны, после чего возможно снижение их благодаря увеличению предложения от частных хозяйств.

"Традиционно праздничный рост цен на упомянутые продукты не превышает 10-15% годовых, после чего они снова возвращаются к своему обычному уровню", - отмечает эксперт.

Относительно затрат на приготовление пасхального кулича они будут составлять около 240 гривен за 3-4 штуки, что только на 1,4% выше, чем в прошлом году, но на 28% больше, чем в 2022 году.

Несмотря на незначительный общий рост стоимости кулича по сравнению с прошлым годом, цены на некоторые ингредиенты, такие как сливочное масло, выросли, в то время как другие, например, яйца и сахар, подешевели. В частности, цена на яйца упала на 18% с 70,51 до 57,50 гривен за десяток, а цена на сахар снизилась на 16% за килограмм.

Источник: РБК-Украина .

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