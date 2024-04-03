Українці за певних умов мають право на дострокову пенсію та надбавку до неї, але це стосується не всіх пенсіонерів.

Існують категорії українців, які можуть вийти на пенсію значно раніше за своїх ровесників. Частина пенсіонерів моде вийти на пенсію в 50 років. Щоб піти на відпочинок раніше, потрібно виконати одну процедуру, повідомили у ПФУ.

У 2024 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію зросли для віку 60 та 63 років – до 31 та 21 років відповідно. Однак деякі групи можуть вийти на пенсію достроково:

Люди з інвалідністю зору I групи, але не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловіками і за 15 років – жінками.

Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матері дітей з інвалідністю.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.

Особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.

Люди, які страждають на рідкісні захворювання, такі як гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.

Для отримання дострокової пенсії потрібно надати такі документи:

Заява на отримання дострокової пенсії.

Посвідчення особи (оригінал та його копія).

Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.

Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).

Довідка про доходи протягом страхового стажу роботи, включаючи інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

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