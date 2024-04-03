Существуют категории украинцев, которые могут выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников. Часть пенсионеров может выйти на пенсию в 50 лет. Чтобы уйти на отдых раньше, нужно выполнить одну процедуру, сообщили в ПФУ .

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В 2024 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию выросли в возрасте 60 и 63 лет – до 31 и 21 лет соответственно. Однако некоторые группы могут выйти на пенсию досрочно:

  • Люди с инвалидностью зрения I группы, но не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинами и за 15 лет – женщинами.
  • Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.
  • Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.
  • Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.
  • Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющие интернациональную обязанность.
  • Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.
  • Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
  • Люди, страдающие редкими заболеваниями, такими как гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.

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Для получения досрочной пенсии необходимо предоставить следующие документы:

  • Заявление о получении досрочной пенсии.
  • Удостоверение личности (оригинал и их копия).
  • Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
  • Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).
  • Справка о доходах в течение страхового стажа, включая информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

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