Украинцы в определенных условиях имеют право на досрочную пенсию и прибавку к ней, но это касается не всех пенсионеров.

Существуют категории украинцев, которые могут выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников. Часть пенсионеров может выйти на пенсию в 50 лет. Чтобы уйти на отдых раньше, нужно выполнить одну процедуру, сообщили в ПФУ .

В 2024 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию выросли в возрасте 60 и 63 лет – до 31 и 21 лет соответственно. Однако некоторые группы могут выйти на пенсию досрочно:

Люди с инвалидностью зрения I группы, но не раньше, чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинами и за 15 лет – женщинами.

Женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.

Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые участвовали в боевых действиях или получили инвалидность в результате ранения.

Жены или мужчины военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющие интернациональную обязанность.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья.

Лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

Люди, страдающие редкими заболеваниями, такими как гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональные карлики и другие.

Для получения досрочной пенсии необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о получении досрочной пенсии.

Удостоверение личности (оригинал и их копия).

Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книга) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.

Справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП).

Справка о доходах в течение страхового стажа, включая информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

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