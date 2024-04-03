Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити вартість тарифу водопостачання - планується двоетапне зростання.

Починаючи з 1 квітня, в Україні передбачено поступове збільшення тарифів на комунальні послуги, зокрема на водопостачання. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що це підвищення може становити до 60% за кубометр води.

Згідно з його висновками, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала приблизні тарифи, які планується збільшити у два етапи – у квітні та липні. Однак, перед введенням, ці плани мають бути узгоджені з урядом.

Підвищення тарифів пояснюється кількома факторами, зокрема тим, що ціни на електроенергію зросли протягом останніх двох років, а також потребою в негайній модернізації та ремонті українських водоканалів.

"Кошти споживачів розкрадалися, а зараз виходить, що потрібно підіймати тарифи на 50-60%", — каже Попенко.

Попенко зауважив, що хоча підвищення цін на воду може допомогти вирішити фінансові проблеми деяких водоканалів, це не вирішить їхні загальні проблеми, терміновий необхідний їм ремонт та модернізація потребує значних інвестицій, недосяжних навіть при підвищенні тарифи на 60%.

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