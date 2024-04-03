Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить стоимость тарифа водоснабжения – планируется двухэтапный рост.

Начиная с 1 апреля, в Украине предусмотрено постепенное увеличение тарифов на коммунальные услуги, в частности водоснабжения. Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что это повышение может составить до 60% за кубометр воды.

Согласно его выводам, Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала приблизительные тарифы, которые планируется увеличить в два этапа – в апреле и июле. Однако перед введением эти планы должны быть согласованы с правительством.

Повышение тарифов объясняется несколькими факторами, в том числе тем, что цены на электроэнергию выросли за последние два года, а также потребностью в немедленной модернизации и ремонте украинских водоканалов.

"Средства потребителей разворовывались, а сейчас получается, что нужно поднимать тарифы на 50-60%", - говорит Попенко.

Попенко отметил, что, хотя повышение цен на воду может помочь решить финансовые проблемы некоторых водоканалов, это не решит их общие проблемы, важный необходимый им ремонт и модернизация требует значительных инвестиций, недостижимых даже при повышении тарифа на 60%.

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