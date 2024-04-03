В Україні для отримання пенсії в 65 років треба щонайменше 15 років стажу. Водночас тим, хто планує вийти на пенсію вчасно (тобто з 60 років), треба мати щонайменше 35 років стажу після 2027-го.
Щоб перевірити, коли ви вийдете на пенсію, варто пройти реєстрацію в Пенсійному кабінеті. Про це йдеться в дописі ПФУ.
Усім дорослим громадянам України оформлено пенсійні досьє, де фіксуються і стаж роботи, і величина заробітної плати. Для верифікації на вебпорталі можна скористатися службою BankID чи електронним цифровим підписом (КЕП).
Для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати такий стаж до досягнення 60 років:
у 2024 році – мінімум 31 рік;
у 2025 році – мінімум 32 роки;
у 2026 році – мінімум 33 роки;
у 2027 році – мінімум 34 роки;
у 2028 році – мінімум 35 років.
Для того, щоб вийти на пенсію у 63 роки, до досягнення 60-річного віку потрібен стаж:
у 2024 році – від 21 до 31 року;
у 2025 році – від 22 до 32 років;
у 2026 році – від 23 до 33 років;
у 2027 році – від 24 до 34 років;
у 2028 році – від 25 до 35 років.
Середньостатистичний вік виходу на пенсію в Україні становить близько 54 років, враховуючи всі категорії без розгляду їх кількості. Водночас, в середньому, один працюючий, який сплачує єдиний соціальний внесок, утримує одного пенсіонера, хоча для достойної пенсії потрібно вдвічі більше працюючих на одного пенсіонера.
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