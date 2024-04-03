Сейчас норма по стажу к пенсиям составляет 31 год и она растет на 12 месяцев каждого года, пока не достигнет 35 лет к 2025-му.

В Украине для получения пенсии в 65 лет нужно не менее 15 лет стажа. В то же время, тем, кто планирует выйти на пенсию вовремя (то есть с 60 лет), нужно иметь не менее 35 лет стажа после 2027-го.

Чтобы проверить, когда вы уйдете на пенсию, стоит пройти регистрацию в Пенсионном кабинете. Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Всем взрослым гражданам Украины оформлено пенсионное досье, где фиксируются и стаж работы, и величина заработной платы. Для верификации на вебпортале можно воспользоваться службой BankID или электронной цифровой подписью (КЭП).

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь такой стаж до достижения 60 лет:

в 2024 году – минимум 31 год;

в 2025 году – минимум 32 года;

в 2026 году – минимум 33 года;

в 2027 году – минимум 34 года;

в 2028 году – минимум 35 лет.

Для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, до достижения 60-летнего возраста требуется стаж:

в 2024 году – от 21 до 31 года;

в 2025 году – от 22 до 32 лет;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Среднестатистический возраст ухода на пенсию в Украине составляет около 54 лет, учитывая все категории без рассмотрения их количества. В то же время, в среднем один работающий, уплачивающий единый социальный взнос, содержит одного пенсионера, хотя для достойной пенсии нужно вдвое больше работающих на одного пенсионера.

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