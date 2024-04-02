За словами депутата, очікується здешевлення деякої продукції тваринного походження, але це не все, що здешевшає цією весною.

Ціни на ряд продуктів зменшаться. В Україні весною цього року ймовірно не буде раптового підвищення цін на основні продукти. Навпаки, частина популярних продуктів подешевшає в ціні. Такий прогноз опублікував народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Деякі овочі можуть подешевшати, зокрема картопля та цибуля, які зберігалися зимою. Крім того, передбачається зниження цін на яйця внаслідок збільшення пропозиції домашньої продукції у весняно-літній період.

"На мою думку кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", – сказав парламентар.

Незважаючи на війну, фермерські господарства в центральних та західних регіонах конкурують з великими виробниками за якістю та ціною. Проте, ціна на молочну продукцію може незначно зрости, особливо у випадку підвищення вартості палива, що впливає на логістику.

"Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", – підкреслив Соломчук.

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