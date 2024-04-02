Ціни на ряд продуктів зменшаться. В Україні весною цього року ймовірно не буде раптового підвищення цін на основні продукти. Навпаки, частина популярних продуктів подешевшає в ціні. Такий прогноз опублікував народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

магазин, супермаркет, продукти

Деякі овочі можуть подешевшати, зокрема картопля та цибуля, які зберігалися зимою. Крім того, передбачається зниження цін на яйця внаслідок збільшення пропозиції домашньої продукції у весняно-літній період.

"На мою думку кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", – сказав парламентар.

магазин, супермаркет, продукти

Незважаючи на війну, фермерські господарства в центральних та західних регіонах конкурують з великими виробниками за якістю та ціною. Проте, ціна на молочну продукцію може незначно зрости, особливо у випадку підвищення вартості палива, що впливає на логістику.

"Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", – підкреслив Соломчук.

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