По словам депутата, ожидается удешевление некоторой продукции животного происхождения, но это не все, что подешевеет этой весной.

Цены на ряд продуктов снизятся. В Украине весной этого года, вероятно, не будет внезапного повышения цен на основные продукты. Напротив, часть популярных продуктов подешевеет в цене. Такой прогноз опубликовал народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Некоторые овощи могут подешеветь, в том числе картофель и лук, которые хранились зимой. Кроме того, предполагается снижение цен на яйца в результате увеличения предложения домашней продукции в весенне-летний период.

"По моему мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем", - сказал парламентарий.

Несмотря на войну, фермерские хозяйства в центральных и западных регионах конкурируют с крупными производителями по качеству и цене. Тем не менее, цена на молочную продукцию может незначительно возрасти, особенно в случае повышения стоимости влияющего на логистику топлива.

"Цена на молочную продукцию может незначительно повыситься в случае подорожания топлива. В этом случае молочка может прибавить в цене несколько процентов из-за логистики", – подчеркнул Соломчук.

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