Народний депутат України та військовий Роман Лозинський розповів, хто втратить відстрочку від мобілізації згідно з новим законопроєктом.

Мобілізація в Україні продовжується. Згідно з новим законопроєктом деякі категорії чоловіків можуть залишитися без відстрочки.

Про це повідомляє народний депутат від партії "Голос" і воїн ЗСУ Роман Лозинський в ефірі Radio NV.".

Парламентський депутат і ветеран зазначив, що велика кількість груп населення втратили право на відстрочку від мобілізації.

"Зокрема, це частина державних службовців різних рангів, різних структур. Представники сфери правоохоронних органів, таких як ДБР. Ці рішення зараз ухвалені. Це потенційно кілька сотень тисяч людей, з розрахунків, які звучали на засіданнях Комітету. Яким буде фінальне рішення Комітету, я зараз не готовий сказати. Зараз ці блоки будуть підсумовувати і можливі ще певні зміни", - сказав він.

Депутат Лозинський також вказав, що мінімальний вік для мобілізації, ймовірно, буде встановлено на рівні 25 років.

Пропозиція зробити "бронь" від мобілізації залежною від рівня зарплати та сплачених податків не знайшла підтримки в профільному комітеті Верховної Ради через ризик посилення соціальної нерівності. Ідея, яка передбачала, що тільки селяни та мешканці сільських районів мають йти на війну, а міські жителі з вищими доходами можуть уникнути мобілізації, була відкинута.

За словами Лозинського, такі зміни не мали б значного впливу на економіку країни, підкреслюючи, що рішення про відмову від залежності броні від доходів є справедливим і відображає спільну відповідальність всіх громадян перед обличчям війни.

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