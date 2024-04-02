Народный депутат Украины и военный Роман Лозинский рассказал, кто потеряет отсрочку от мобилизации согласно новому законопроекту.

Мобилизация в Украине продолжается. Согласно новому законопроекту, некоторые категории мужчин могут остаться без отсрочки.

Об этом сообщает народный депутат от партии "Голос" и воин ВСУ Роман Лозинский в эфире Radio NV."

Парламентский депутат и ветеран отметил, что большое количество групп населения потеряли право на отсрочку от мобилизации.

"В частности, это часть государственных служащих разных рангов, разных структур. Представители сферы правоохранительных органов, таких как ДБР. Эти решения сейчас приняты. Это потенциально несколько сотен тысяч человек, по расчетам, которые звучали на заседаниях Комитета. Каким будет финальное решение Комитета, я сейчас не готов сказать. Сейчас эти блоки будут суммировать и возможны еще некоторые изменения", - сказал он.

Депутат Лозинский также указал, что минимальный возраст для мобилизации, вероятно, будет установлен на уровне 25 лет.

Предложение сделать "бронь" от мобилизации зависимым от уровня зарплаты и уплаченных налогов не нашло поддержки в профильном комитете Верховной Рады из-за риска усиления социального неравенства. Идея, которая предполагала, что только крестьяне и жители сельских районов должны идти на войну, а городские жители с более высокими доходами могут избежать мобилизации, была отвергнута.

По словам Лозинского, такие изменения не оказали бы значительного влияния на экономику страны, подчеркивая, что решение об отказе от зависимости брони от доходов справедливо и отражает общую ответственность всех граждан перед лицом войны.

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