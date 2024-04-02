Щорічне виділення коштів на цю грошову програму становитиме близько 500 мільйонів гривень, з метою забезпечення умов і догляду для дітей.

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування. Тому була розроблена нова грошова допомога для дітей.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, програма "Дитина не одна" призначена для допомоги дітям, які втратили батьківське піклування, але не є сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Ці діти можуть бути у піклуванні родичів, знайомих, прийомних батьків або перебувати у дитячому будинку сімейного типу.

Мета грошової допомоги полягає в забезпеченні умов та догляду для родин, у яких тимчасово перебувають діти. За оцінками Міністерства соціальної політики, річне виділення коштів на цю допомогу з боку держави становитиме близько 500 мільйонів гривень.

Розміри грошової допомоги визначаються відповідно до виплат для дітей, які мають статус сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину;

3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю.

Щоб отримати грошову допомогу на 6 місяців, особа, до якої тимчасово влаштовано дитину, може звернутися із заявою, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.

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