Ежегодное выделение средств на эту денежную программу составит около 500 миллионов гривен с целью обеспечения условий и ухода для детей.

В результате полномасштабного вторжения России в Украину около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки. Потому была разработана новая денежная помощь для детей.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, программа "Ребенок не один" предназначена для помощи детям, которые потеряли родительскую опеку, но не являются сиротами или детьми, лишенными родительской опеки.

Эти дети могут быть в попечении родственников, знакомых, приемных родителей или находиться в детском доме семейного типа.

Цель денежной помощи состоит в обеспечении условий и ухода для семей, где временно находятся дети. По оценкам Министерства социальной политики, годовое выделение средств на эту помощь со стороны государства составит около 500 миллионов гривен.

Размеры денежной помощи определяются в соответствии с выплатами для детей, имеющих статус сирот или детей, лишенных родительской опеки:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;

3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка с инвалидностью.

Чтобы получить денежную помощь на 6 месяцев, лицо, к которому временно устроен ребенок, может обратиться с заявлением, если семья постоянно проживает в Украине. Временное устройство оформляется приказом Службы по делам детей.

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