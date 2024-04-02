Розмір багатоцільової грошової допомоги для українців дорівнює 3600 грн на місяць на 1 члена домогосподарства протягом 3 місяців.

Естонська рада у справах біженців оголосила про запуск онлайн реєстрації на програму багатоцільової грошової допомоги, спрямовану на надання підтримки найвразливішим категоріям населення. Грошова допомога призначена для задоволення базових потреб, таких як продукти харчування, засоби гігієни та тимчасове житло.

Розмір багатоцільової грошової допомоги складає 3600 гривень на місяць на одного члена домогосподарства протягом трьох місяців. Програма доступна домогосподарствам із Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей з низьким рівнем доходу, які відносяться до вразливих категорій та перебувають у зазначених регіонах.

Пріоритетні вразливі групи на грошову допомогу включають домогосподарства з дітьми, які очолюються самотніми матерями або батьками, та домогосподарства, де жінка єдиним годувальником. Також до цих груп входять домогосподарства з вагітними жінками, з трьома і більше дітьми до 18 років, з дітьми віком до 2 років, з особами з інвалідністю 1 або 2 групи, з тяжкими захворюваннями та потребою у дорогому лікуванні, а також домогосподарства, що складаються з осіб похилого віку (60+), з повністю або частково зруйнованим житлом, або членів яких поранено або вбито внаслідок активних бойових дій.

Домогосподарства, які мають право на участь у програмі грошової допомоги, можуть подати запит про надання грошової допомоги, зазначивши всі необхідні вразливості та надаючи відповідні документи. Рішення про схвалення приймається на підставі інформації, наданої головним заявником, який представляє домогосподарство.

Отримана багатоцільова грошова допомога перераховується на банківський рахунок, вказаний головним заявником. Домогосподарства, переміщені, евакуйовані або безпосередньо постраждалі внаслідок обстрілів або ракетних ударів, також можуть подати терміновий запит про отримання грошової допомоги.

Учасники програми можуть отримувати багатоцільову грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців не частіше одного разу на рік.

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