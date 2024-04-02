Размер многоцелевой денежной помощи для украинцев составляет 3600 грн в месяц на 1 члена домохозяйства в течение 3 месяцев.

Эстонский совет по делам беженцев объявил о запуске онлайн регистрации на программу многоцелевой денежной помощи, направленную на оказание поддержки самым уязвимым категориям населения. Денежная помощь предназначена для удовлетворения основных потребностей, таких как продукты питания, средства гигиены и временное жилье.

Размер многоцелевой денежной помощи составляет 3600 гривен в месяц на одного члена домохозяйства в течение трех месяцев. Программа доступна домохозяйствам из Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей с низким уровнем дохода, которые относятся к уязвимым категориям и находятся в указанных регионах.

Приоритетные уязвимые группы денежной помощи включают домохозяйства с детьми, возглавляемыми одинокими матерями или родителями, и домохозяйства, где женщина единственным кормильцем. Также в эти группы входят домохозяйства с беременными женщинами, с тремя и более детьми до 18 лет, с детьми до 2 лет, с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, с тяжелыми заболеваниями и потребностью в дорогом лечении, а также складывающиеся домохозяйства. с пожилых людей (60+), с полностью или частично разрушенным жильем, или члены которых ранены или убиты в результате активных боевых действий.

Домохозяйства, имеющие право на участие в программе денежной помощи, могут подать запрос о предоставлении денежной помощи, отметив все необходимые уязвимости и предоставляя соответствующие документы. Решение об одобрении принимается на основании информации, предоставленной главным заявителем, представляющим домохозяйство.

Полученная многоцелевая пособие перечисляется на банковский счет, указанный главным заявителем. Домохозяйства, перемещенные, эвакуированные или непосредственно пострадавшие в результате обстрелов или ракетных ударов, также могут подать срочный запрос о получении денежной помощи.

Участники программы могут получать многоцелевую денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев не чаще одного раза в год.

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