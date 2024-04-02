В Україні після підвищення пенсій у березні 2024 року, можуть зрости й деякі соціальні виплати, але не всі.

Після збільшення пенсій у березні 2024 року, деякі соціальні виплати в Україні можуть зрости, оскільки мінімальна заробітна плата з першого квітня складатиме 8 000 гривень, порівняно з попередніми 7 100 гривнями.

Пенсійний фонд України повідомив про друге підвищення мінімальної заробітної плати у поточному році.

Основне підвищення виплат стосуватиметься пенсіонерів 65 років і старших із тривалим страховим стажем, який складає 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Мінімальна пенсія для таких пенсіонерів не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати. Тому ця категорія українців повинна отримувати не менше 3200 грн. У середньому, зазначені виплати зростуть на 280 грн.

"Мінімальна сума декретних виплат на місяць не може бути нижчою, ніж мінімальна заробітна плата, максимальна – не може перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску", — йдеться у повідомлені.

Це збільшення виплат також стосуватиметься відпусток і лікарняних, пов’язаних з вагітністю та пологами, а також пенсій для працюючих пенсіонерів, які перебувають на заслуженому відпочинку.

В ПФУ також розповіли, що при призначенні допомоги у вигляді субсидій від держави на цей період враховуються доходи за останні два квартали попереднього календарного року, тобто 2023.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть недоотримати пенсію, як виправити ситуацію.

Як писала Politeka, індексації пенсій порадувала не всіх пенсіонерів.

Також Politeka повідомляла, кого з пенсіонерів чекає грошовий бонус та про яку допомогу йдеться.