В Украине после повышения пенсий в марте 2024 года могут вырасти и некоторые социальные выплаты, но не все.

После увеличения пенсий в марте 2024 года некоторые социальные выплаты в Украине могут возрасти, поскольку минимальная заработная плата с первого апреля составит 8 000 гривен по сравнению с предыдущими 7 100 гривнами.

Пенсионный фонд Украины сообщил о втором повышении минимальной заработной платы в текущем году.

Основное повышение выплат будет касаться пенсионеров 65 лет и старше с длительным страховым стажем, который составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Минимальная пенсия для таких пенсионеров не может быть менее 40% от минимальной зарплаты. Потому эта категория украинцев должна получать не менее 3200 грн. В среднем указанные выплаты возрастут на 280 грн.

"Минимальная сумма декретных выплат в месяц не может быть ниже минимальной заработной платы, максимальная – не может превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса", — говорится в сообщении.

Это увеличение выплат также касается отпусков и больничных, связанных с беременностью и родами, а также пенсий для работающих пенсионеров, которые находятся на заслуженном отдыхе.

В ПФУ также рассказали, что при назначении помощи в виде субсидий от государства на этот период учитываются доходы за последние два квартала предыдущего календарного года, то есть 2023 год.

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