Ціни на продукти продовжують змінюватись, то в бік здорожчання , а то здешевлення. В останній тиждень березня спостерігалося зниження цін на декілька видів овочів українського походження. Дані були опубліковані порталом Мінфін.

Це стосується моркви, картоплі, цибулі та капусти, ціни на які пішли вниз. Картопля, зокрема, подешевшала більше, ніж на одну гривню за місяць. Якщо у лютому 2024 року середня ціна складала 26,01 грн за кілограм, то тепер вона становить 24,45 грн за кілограм.

Цибуля також стала доступнішою завдяки збільшенню посівних площ та високому урожаю. Ціна знизилась з 16,95 грн за кілограм у лютому до 15,54 грн за кілограм наразі.

Значне зниження вартості спостерігається і в моркві, яка за місяць подешевшала на більше ніж три гривні. Вартість, яка в лютому була на рівні 13,92 грн за кілограм, знизилася до 10,43 грн.

Капуста старих сортів також виявилася доступнішою, з ціною, яка зменшилась з 15,27 грн до 13,16 грн за кілограм за місяць. Однак, молода капуста показує тенденцію до зростання цін, з середньою вартістю наразі в 72,57 грн за кілограм, в порівнянні з 68,35 грн за кілограм у лютому.

Вартість капусти теж впала. Але зазначимо, що це стосується лише старої білокачанної. За місяць ціна впала з 15,27 грн до 13,16 грн/кг. Молода капуста подорожчає. Її середня вартість складає 72,57 грн/кг, хоча ще у лютому її продавали за 68,35 грн/кг.

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