Цены на продукты продолжают меняться, то в сторону удорожания, а то удешевления. В последнюю неделю марта наблюдалось снижение цен на несколько видов овощей украинского происхождения. Данные были опубликованы порталом Минфин .

Это касается моркови, картофеля, лука и капусты, цены на которые пошли вниз. Картофель, в частности, подешевел больше, чем на одну гривну за месяц. Если в феврале 2024 средняя цена составляла 26,01 грн за килограмм, то теперь она составляет 24,45 грн за килограмм.

Лук также стал доступнее благодаря увеличению посевных площадей и высокому урожаю. Цена снизилась с 16,95 грн за килограмм в феврале до 15,54 грн за килограмм.

Значительное снижение стоимости наблюдается и в моркови, которая за месяц подешевела на более чем три гривны. Стоимость, которая в феврале была на уровне 13,92 грн. за килограмм, снизилась до 10,43 грн.

Капуста старых сортов также оказалась доступнее с ценой, которая уменьшилась с 15,27 грн до 13,16 грн за килограмм в месяц. Однако молодая капуста показывает тенденцию к росту цен, со средней стоимостью в 72,57 грн за килограмм, по сравнению с 68,35 грн за килограмм в феврале.

Стоимость капусты тоже упала. Но отметим, что это касается только старой белокочанной. За месяц цена упала с 15,27 грн. до 13,16 грн./кг. Молодая капуста подорожает. Ее средняя стоимость составляет 72,57 грн/кг, хотя еще в феврале ее продавали за 68,35 грн/кг.

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