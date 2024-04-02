Проблеми з подачею газу в конфорку можуть виникати у будь-яких плит, що вже декілька років перебувають в експлуатації.

Компанія "Нафтогаз" розповіла, як вирішити проблему з поганим горінням газу у конфорці чи пальниках духовки. Згідно з їхнім повідомленням, причиною цього може бути засмічення отворів, через які виходить газ для горіння.

Проице розповіли у прес-службі "Нафтогаз".

"Проблеми з подачею газу в конфорку можуть виникати у плит, що вже декілька років перебувають в експлуатації, а також у нових пристроїв. Причин цьому буває декілька", – пояснюють в "Нафтогазі".

Зокрема, причинами проблем можуть бути збій у системі подачі блакитного палива, порушення у роботі електрозапалювання або забруднення конфорок варильної поверхні. Щоб усунути несправності, варто перевірити систему подачі газу, стан електричного запалювання та очистити конфорки від бруду та нальоту.

Для прочищення конфорок рекомендується використовувати спеціальний очисний розчин на основі окропу, лимонної кислоти та нашатирного спирту. Залиште свої конфорки у розчині на 10-12 годин, щоб бруд добре розчинився та легко знімався з поверхні. Потім ретельно вимийте деталі щіткою та промийте чистою водою. Просушіть і встановіть на місце.

Під час проведення робіт рекомендується використовувати гумові рукавички та респіратор для захисту від впливу їдких речовин.

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