Проблемы с подачей газа в конфорку могут возникать у любых плит, уже несколько лет находящихся в эксплуатации.

Компания "Нефтегаз" рассказала, как решить проблему с плохим горением газа в конфорке или горелках духовки. Согласно их сообщению, причиной этого может быть засорение отверстий, через которые выходит газ для горения.

Об этом рассказали в пресс-службе "Нафтогаз".

"Проблемы с подачей газа в конфорку могут возникать у плит, которые уже несколько лет находятся в эксплуатации, а также у новых устройств. Причин этому бывает несколько", – объясняют в "Нафтогазе".

В частности, причинами проблем могут быть сбой в системе подачи голубого топлива, нарушение в работе электроподжига или загрязнение конфорок варочной поверхности. Чтобы устранить неисправности, следует проверить систему подачи газа, состояние электрического зажигания и очистить конфорки от грязи и налета.

Для прочистки конфорок рекомендуется использовать специальный очищающий раствор на основе кипятка, лимонной кислоты и нашатырного спирта. Оставьте свои конфорки в растворе на 10-12 часов, чтобы грязь хорошо растворилась и легко снималась с поверхности. Затем тщательно вымойте детали кистью и промойте чистой водой. Просушите и установите на место.

Во время работ рекомендуется использовать резиновые перчатки и респиратор для защиты от воздействия едких веществ.

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