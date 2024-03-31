Все, що потрібно знати про вирощування власного смачного врожаю малини, можна знайти тут.

Малину легко та дешево вирощувати, вона дає вам солодкі та смачні ягоди, смак яких набагато кращий, якщо їх збирати у свіжому вигляді у теплий літній день.

Як виростити малину?

Садіть стебла малини на відстані 45 см один від одного і 1,8 м між рядами у вологий, але добре дренований, родючий грунт.

Найкраще для малини підходить відкрите сонячне місце. Зміцніть і добре полийте. Підв'язуйте літньоплідні стебла малини до опор у міру їх зростання, обрізаючи слабкі стебла (осінньоплодоносні сорти зазвичай не потребують опор).

Навесні підгодовуйте малину звичайними добривами і мульчуйте навколо рослин, щоб їх коріння залишалося злегка вологим і пригнічували бур'яни. Під час посухи рослини добре поливайте.

Збирайте малину в міру її дозрівання. Після плодоношення обрізайте осінньо-плідні стебла назад на землю, але обрізайте тільки старі стебла літньоплідних сортів, залишаючи нові стебла для врожаю наступного року.

Також проредіть слабші з нових пагонів, якщо вони надто густі — намагайтеся, щоб відстань у ряді складала близько 15 см.

Вирощуйте малину у вологому, але добре дренованому, родючому грунті, на сонці або в півтіні. Малина більш терпима до тіні, але в сонячному місці її плоди будуть солодшими.

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