Все, что вам нужно знать о выращивании собственного вкусного урожая малины, можно найти здесь.

Малину легко и дешево выращивать, она дает вам сладкие и вкусные ягоды, вкус которых намного лучше, если их собирать в свежем виде в теплый летний день.

Как вырастить малину?

Сажайте стебли малины на расстоянии 45 см друг от друга и 1,8 м между рядами во влажную, но хорошо дренируемую, плодородную почву.

Лучше всего для малины подходит открытое солнечное место. Укрепите и хорошо полейте. Подвязывайте летнеплодные стебли малины к опорам по мере их роста, обрезая слабые стебли (осеннеплодоносящие сорта обычно не нуждаются в опорах).

Весной подкармливайте малину обычными удобрениями и мульчируйте вокруг растений, чтобы их корни оставались слегка влажными и подавляли сорняки. Во время засухи растения хорошо поливайте.

Собирайте малину по мере ее созревания. После плодоношения обрезайте осеннеплодные стебли обратно на землю, но обрезайте только старые стебли летнеплодных сортов, оставляя новые стебли для урожая следующего года.

Также проредите более слабые из новых побегов, если они слишком густые — старайтесь, чтобы расстояние в ряду составляло около 15 см.

Выращивайте малину во влажной, но хорошо дренируемой, плодородной почве, на солнце или в полутени. Малина более терпима к тени, но в солнечном месте ее плоды будут более сладкими.

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