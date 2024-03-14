Хороший урожай редиса зависит от многих факторов. От сорта, почвы, правильного полива и освещения.

Так, редис любит хороший полив, но в этом деле важно не переборщить. До появления всходов редиску следует поливать часто, но не очень обильно. С появлением всходов поливать редиску следует сильнее, но реже – раз в несколько дней.

Как посеять редиску, чтобы выросла большой.

После полива почву необходимо разрыхлять, а теплицу проветривать – иначе урожай редиса загубит высокая влажность. Если она будет чрезмерной, редис потрескается. Если же воды будет мало - редиска будет жесткой, горькой и невкусной.

Еще одно важное правило в выращивании редиса – плотность посева.

«Если сеять сеялкой, то нужно размешивать семена с чем-нибудь. К примеру, пшеном. Я совершенно серьезно!!!! Лучше редко, чем густо посеять редис», - поделилась советом автор блога «Hroshi na horodi» пани Юлия.

Как посеять редиску, чтобы выросла большой.

Также хозяйка рассказала секрет фермеров, торгующих большой и вкусной редиской на рынках.

«У нас на оптовом рынке продают редиску такую ​​большую, как им это удается, сорт такой или сеют 10х10? Я сеяла также хорошие сорта Селеста, Бодиам, Аутеллу, все равно она не такая большая. Или ей нужно еще расти? Боюсь, будет растрескиваться», - спросила у пани Юлии одна из подписчиц.

По словам блоггера, это действительно зависит от посадки. А именно – 7 на 7см.

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