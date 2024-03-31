Стало відомо, хто із військовозобов'язаних має з’явитися до ТЦК без повістки від 1 квітня в рамках мобілізації.

Верховна Рада України має розглянути у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію. До прийняття цього закону, діє положення щодо військового обліку, яке затверджено Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов'язок.

Стало відомо, хто із військовозобов'язаних має з’явитися до ТЦК без повістки від 1 квітня в рамках мобілізації.

З 1 квітня в рамках мобілізації до військкомату повинні з'явитися військовозобов'язані чоловіки, призовники чи резервісти, щоб:

отримати дозвіл на зміну місця проживання у разі переїзду до іншого регіону;

з'явитися до Служби призовної та комісійної роботи за новим місцем проживання для вступу на військовий облік;

зняти себе з військового обліку у випадку виїзду за кордон більше ніж на три місяці; повідомити про зміну персональних даних, зазначених у Законі України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів", протягом 7 днів;

у разі втрати чи пошкодження військово-облікового документа;

здійснити звірку персональних даних із даними Служби призовної та комісійної роботи (проводити цю процедуру кожні п'ять років);

подати документи до Служби призовної та комісійної роботи, які підтверджують право на відстрочку від призову на строкову військову службу, щороку до 1 жовтня.

Останні новини України:

Нагадаємо, частину студентів хочуть лишити відстрочки від мобілізації.

Як повідомляла Politeka, названо популярну хворобу, з якою не призовуть на службу.

Також писала Politeka, в Україні почали продавати оберіг від ТЦК, фото.