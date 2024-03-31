Стало известно, кто из военнообязанных должен явиться в ТЦК без повестки от 1 апреля в рамках мобилизации.

Верховная Рада Украины должна рассмотреть во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. До принятия этого закона действует положение о военном учете, которое утверждено Порядком проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности.

Стало известно, кто из военнообязанных должен явиться в ТЦК без повестки от 1 апреля в рамках мобилизации.

С 1 апреля в рамках мобилизации в военкомат должны появиться военнообязанные мужчины, призывники или резервисты, чтобы:

получить разрешение на изменение места жительства в случае переезда в другой регион;

явиться в Службу призывной и комиссионной работы по новому месту жительства для вступления военный учет;

снять себя с военного учета в случае выезда за границу более чем на три месяца; сообщить об изменении персональных данных, указанных в Законе Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", в течение 7 дней;

в случае утраты или повреждения военно-учетного документа;

осуществить сверку персональных данных с данными Службы призывной и комиссионной работы (проводить эту процедуру каждые пять лет);

подать документы в Службу призывной и комиссионной работы, подтверждающие право отсрочку от призыва на срочную военную службу, ежегодно по 1 октября.

Последние новости Украины:

Напомним, часть студентов хотят оставить без отсрочки от мобилизации.

Как сообщала Politeka, названа популярная болезнь, с которой не призывают на службу.

Также писала Politeka, в Украине начали продавать оберег от ТЦК, фото.