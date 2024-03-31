Верховная Рада Украины должна рассмотреть во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. До принятия этого закона действует положение о военном учете, которое утверждено Порядком проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности.

Стало известно, кто из военнообязанных должен явиться в ТЦК без повестки от 1 апреля в рамках мобилизации.

Повестка

С 1 апреля в рамках мобилизации в военкомат должны появиться военнообязанные мужчины, призывники или резервисты, чтобы:

  • получить разрешение на изменение места жительства в случае переезда в другой регион;
  • явиться в Службу призывной и комиссионной работы по новому месту жительства для вступления военный учет;
  • снять себя с военного учета в случае выезда за границу более чем на три месяца; сообщить об изменении персональных данных, указанных в Законе Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", в течение 7 дней;

мобилизация

  • в случае утраты или повреждения военно-учетного документа;
  • осуществить сверку персональных данных с данными Службы призывной и комиссионной работы (проводить эту процедуру каждые пять лет);
  • подать документы в Службу призывной и комиссионной работы, подтверждающие право отсрочку от призыва на срочную военную службу, ежегодно по 1 октября.

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