Чоловіка, який продавав моркву біля будинку в Хмельницькому, було оштрафовано за порушення правил торгівлі. У рішенні Хмельницького міськрайонного суду йдеться про адміністративне порушення, відповідно до статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення - Торгівля в невстановлених місцях.

Суд встановив, що 9 березня 2024 року близько 10:00 чоловік здійснював торгівлю морквою загальною вагою приблизно 15 кг поблизу будинку № 60 по вулиці Шевченка у місті Хмельницькому в невстановленому місці, що становить порушення закону.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину у торгівлі продуктами харчування в невстановленому місці.

У своєму рішенні суд визнав цього чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення згідно зі статтею 160 КУпАП і на нього було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а саме 17 гривень, без конфіскації предметів торгівлі. Також було стягнуто на користь держави судовий збір у розмірі 605 гривень та 60 копійок.

Відомо також, що рішення може бути оскаржено протягом 10 днів з дня його оголошення через Хмельницький міськрайонний суд до Хмельницького апеляційного суду.

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