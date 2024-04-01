В Хмельницком наказали мужчину, который торговал морковью у дома.

Мужчина, продававший морковь у дома в Хмельницком, был оштрафован за нарушение правил торговли. В решении Хмельницкого горрайонного суда говорится об административном нарушении, согласно статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях - Торговля в неустановленных местах.

Суд установил, что 9 марта 2024 около 10:00 человек осуществлял торговлю морковью общим весом примерно 15 кг вблизи дома № 60 по улице Шевченко в городе Хмельницком в неустановленном месте, что составляет нарушение закона.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину в торговле продуктами питания в неустановленном месте.

В своем решении суд признал этого мужчину виновным в совершении административного правонарушения согласно статье 160 КУоАП и на него было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере одного не облагаемого налогом минимума доходов граждан, а именно 17 гривен, без конфискации предметов торговли. Также был взыскан в пользу государства судебный сбор в размере 605 гривен и 60 копеек.

Известно также, что решение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня объявления через Хмельницкий горрайонный суд в Хмельницкий апелляционный суд.

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