Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут із пророкуванням на 29 березня.

Щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 29 березня можна дізнатися тут.

Знаки радять прислухатися до свого внутрішнього голосу та серця та довіряти своїй інтуїції, вирішуючи, куди спрямувати свою енергію протягом усього дня.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 29 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Жезлів.

Успіх не за горами. Ви працювали над створенням системи підтримки з боку друзів та сім'ї, і незважаючи на ваші скептики, у вашому житті є певні люди, які завжди вас підтримають.

У вас все буде добре, тому що ваша важка робота у поєднанні з усім, що у вас є, сприяє успішному завершенню цього проекту, завдання чи подорожі у вашому житті.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Меч.

Будьте уважні до того, що ви кажете. У вас в голові багато речей, тому, звичайно, вам хочеться про це виговоритися. Справа в тому, що рот схожий на меч.

Правда важлива, але якщо ви будете надто чесні і надто поспішно, вона ріже, як ніж. Не скидайте з рахунків те, наскільки глибокі рани, особливо якщо ви маєте намір спробувати зцілитись.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Слова мають значення. Ви вносите зміни під впливом того, що кажете, але цього разу вам, можливо, захочеться виявити стриманість.

Ваше повідомлення нелегко перетравити, і зміни можуть видатися раптовими. Будьте собою, але намагайтеся бути чутливими до інших.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Справедливість перемогла. Ви особисто стали свідком карми, і тепер ваше співчуття змушує вас почуватися винним через чиїсь наслідки.

Ось як вони навчаються. Намагайтеся не включати буферизацію їх результатів.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута.

Ви повільно відновлюєтеся після цієї невдачі, і навіть якщо ви шкодуєте і клянетесь, що більше не повторите цього, звички це те, на що вам потрібно звернути увагу.

Вони повернуть вас у це місце, якщо ви не зробите нічого, щоб змінитись.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Почати щось, чого ви ніколи раніше не робили, може здатися складним завданням.

Ви навіть не знаєте, з чого почати, коли справа доходить до дослідження чи якісь запитання поставити.

Стрибок може бути найкращим початком для вас. Дозвольте собі пройти цю плутанину, і ви в усьому розберетеся.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Місяць.

Якщо ви відчуваєте, що щось не таке, прислухайтеся до своєї інтуїції.

Дуже часто наша внутрішня чутливість включається задовго до того, як виявляться незаперечні факти, що підтверджують наші духовні почуття.

У вас є причина, через яку ви так себе почуваєте, тому не струшуйте її і не відкидайте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею, перевернута.

Ви думали, що закінчили, але тепер зрозуміли, що ще щось залишилося зробити. Не дозволяйте цьому збентежити вас. Це прихована нагода.

Ви можете побачити, де ви не зробили щось так, як хотіли вперше, і зробити свої поліпшення.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута.

Проникливість – це те, що потрібно розвивати щодня. Щодня виникають ситуації, які заохочують мудрість чи дурість.

Коли ви приймаєте певні рішення тільки для того, щоб виявити, що збилися зі шляху, зупиніться та запитайте себе, чого вам потрібно навчитися у цій ситуації? І дайте вам час повернутися до вихідної точки 1.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Зосередьтеся на чомусь одному. Мати занадто багато завдань, які ви хочете почати одночасно, може бути весело, але є велика ймовірність, що ви можете видихнутися та втратити інтерес до них усім.

Складіть список і вирішіть, яке з них найбільше потребує вашої уваги.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Башта.

Ви не очікували, що буде такий хаос. Справи йшли добре, а потім раптово життя повернулося на гірше. Ваше серце розбите, і все збиває з пантелику.

Є також багато невирішених справ. У цей час вам важливо намагатися дотримуватися того, що є нормальним та рутинним у вашому житті.

Друзі, сім'я та робота допоможуть вам пам'ятати, що це не триватиме вічно.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Вибирайте битви з розумом. Постарайтеся не сваритися з людьми, які, як ви знаєте, захочуть лише посперечатися, а не порозумітися.

Немає жодної реальної мети чи користі у сварках, якщо ви знаєте, що кінця їм не видно.

Зробіть перерву. Оголосіть тайм-аут або помахайте білим прапором капітуляції, поки не буде потрібного моменту, або, якщо необхідно, повністю уникайте цієї теми і знайдіть новий спосіб впоратися з напругою, якщо зможете.

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