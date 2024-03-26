Какие виды дружбы и отношений вы хотите поддерживать и развивать в своей жизни?

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 марта 2024 года поможет с ответом на подобные вопросы, будь то просто в вашем уме или возникшие в результате синхронных событий в вашей жизни.

Чтобы увидеть, как события этого крупного астрологического события могут обернуться для вас, мы обратились к Таро, чтобы узнать, что карты могут сказать о вашей предстоящей неделе!

Овен

Рыцарь Мечей

Овен мчится быстро и вперед… как обычно.

На этой неделе Рыцарь Мечей активирует большую часть той классической предприимчивой энергии Овна, которой вы известны.

Это мощная неделя для общения, выполнения дел и высказываний, когда вы чувствуете, что пришло время. Поскольку эта карта посвящена движению и импульсу, вам не нужно планировать это заранее.

По сути, держите свое сердце и разум открытыми течению момента и приступайте к действию, когда ваши инстинкты подскажут вам, что настало подходящее время.

Телец

Король Пентаклей

На этой неделе Тельцы твердо разберутся в своих делах.

И мы подразумеваем это в буквальном смысле, когда играет Король Пентаклей ! Некоторые Тельцы могут обнаружить, что бизнес и финансы сейчас идут легче и что ваш контроль над своей карьерой усиливается.

Для других эта карта является сильным индикатором контроля над вашим изобилием в целом (дом, ваше время и ресурсы, ваши навыки).

Близнецы

Любовники

На этой неделе Близнецы в своей стихии!

В конце концов, Влюбленные — это карта Таро, связанная с самими Близнецами.

Для вас это мощное предзнаменование того, что вы связаны с самыми лучшими частями себя — любящими, харизматичными и высоко настроенными на различные духовные и эмоциональные аспекты себя и других.

Другими словами, общение с друзьями и близкими на этой неделе может протекать более гладко, но вы также можете обнаружить, что более интуитивно осознаете свои собственные потребности и желания в этих отношениях.

Рак

3 Кубков (перевернутые)

Рак сейчас не общается со своими близкими, но это нормально.

Перевернутая тройка Кубков указывает на разобщенность и потенциальное разочарование в ваших существующих отношениях, а также выявляет потенциальные проблемы и несоответствия, которые необходимо решить.

На этой неделе вам предлагается серьезно проанализировать, как другие люди заставляют вас чувствовать, и переоценить свои эмоциональные потребности в дружбе и отношениях.

Это время самоанализа, возможно, не связано с веселыми событиями или энергией, но результат все равно может быть для вас плодотворным и продуктивным в долгосрочной перспективе.

Лев

7 Мечей (перевернутая)

Хотя у Льва может быть склонность к драматизму, на этой неделе не стоит пробовать что-то необычное.

Перевернутая 7 Мечей указывает на то, что могут возникнуть проблемы, но сейчас не время усваивать всю ту озорную, эгоистичную и странную энергию, которая окружает вас прямо сейчас.

Люди могут сплетничать, чрезмерно отдавать приоритет собственным потребностям или продвигаться вперед за счет других. Но переворот этой карты требует от вас двигаться вперед, не прибегая к такому поведению.

Дисгармония, которую вы испытываете с окружающими вас людьми, может пройти со временем… пока вы отделяете себя от стаи.

Дева

5 Жезлов (перевернутая)

Дева , эта неделя посвящена подавлению дисгармонии и хаоса, которые, кажется, преследуют вас в последнее время.

Хотя 5 Жезлов может быть сильным индикатором социальных конфликтов и беспорядков, переворот этой карты указывает на то, что большинство Дев пытаются преодолеть это (или, возможно, даже играют роль посредника).

Для некоторых Дев разворот может означать, что вы впитываете энергию этой карты и слишком увлекаетесь драмой.

Так что не забывай, Дева. Несмотря на все ваши силы, по-прежнему важно проверять себя, чтобы убедиться, что вы знаете, что вы искренне чувствуете каждое мгновение, и не переусердствовать.

Весы

Туз Пентаклей (перевернутый)

Весы , на этой неделе возможности, которые вы ищете, возможно, должны прийти изнутри.

Туз Пентаклей обычно может быть маяком финансовых и рабочих возможностей, но переворот этой карты создает блокировки и трудности.

Вы можете чувствовать что-то хорошее на горизонте, но изо всех сил пытаетесь достичь этого должным образом. Важно преодолеть любые внутренние блоки, которые могут мешать вам двигаться вперед. Чувствуете ли вы, что достойны получать хорошие вещи? Освободили ли вы место для чего-то нового в своей жизни?

На этой неделе подумайте немного о том, что может помешать вам заказать что-нибудь приятное и новое.

Скорпион

8 Пентаклей

Скорпион , пришло время сосредоточиться на текущих задачах.

Если на столе 8 Пентаклей , предстоящая неделя будет посвящена продуктивности, проверке пунктов из списка дел и достижению прогресса в существующих планах и проектах.

Многие Скорпионы уже должны иметь представление о том, какие обязанности называют их именем, но если вы окажетесь в неуверенности — вы всегда можете поспрашивать, где вы можете понадобиться!

Несмотря ни на что, сейчас самое время использовать ваши ценные навыки и ресурсы.

Стрелец

Королева Жезлов

Стрелец , ваше огненное и смелое присутствие теперь выходит на передний план.

Королева Жезлов предлагает свет, лидерство и эксцентричную, независимую форму лидерства — прямо как дикий лучник, если вы спросите нас!

Пришло время руководить с юмором, уверенностью и энтузиазмом. Приключения, прихоти и волнение — это все те темы, которые вы способны продвинуть в окружающий мир, поэтому здесь нет необходимости сомневаться в своих способностях.

Что вы создадите? Как вы будете руководить? И какое влияние вы хотите оставить на окружающий мир?

Козерог

9 Жезлов (перевернутая)

Козерогу нужно помнить, что иногда любое действие лучше, чем отсутствие действия вообще.

Девятка Жезлов ставит нас в позицию сохранения и наблюдения — позицию, с которой устойчивый и осторожный Козерог очень хорошо знаком. Однако такой подход «подождем и посмотрим» не обязательно расслабляет или «ничего не делает», поскольку он действительно требует много усилий и времени.

Если карта перевернута, вы, возможно, утомляетесь попытками удерживать эту энергию слишком долго.

Возможно, вам придется просто сделать смелый шаг вперед, даже не имея твердого, 100% понимания обстоятельств, которые вас окружают, Козерог.

Водолей

Правосудие (перевернутое)

Водолей чувствует себя совершенно потерявшим равновесие, но это не значит, что вы полностью потеряли концентрацию.

Перевернутая справедливость — это напоминание о том, что достижение полной, 100% объективности не всегда возможно для нас, людей.

Возможно, вы хотите чувствовать себя полностью под контролем и полностью сбалансированным во всех аспектах своей жизни, но именно такое мышление может подтолкнуть любого к чрезмерному мышлению и, по иронии судьбы, к большей неуравновешенности, чем когда-либо.

Вместо того, чтобы стремиться к полной ясности и экспертным знаниям, вам, возможно, придется просто скорректировать свои цели и ожидания.

Рыбы

Король Жезлов

На этой неделе Рыбы обретут гордую, уверенную и гораздо более смелую сторону себя.

Когда у вас в рукаве Король Жезлов , пришло время показать, что делает вас… вами! Это отличная карта для тех, кто стремится к лидерским позициям, или даже просто для Рыб, которым нужно повысить уверенность в себе, чтобы проявить себя в полной мере.

Высказывайтесь, покажитесь с гордостью и с уверенностью воскликните, кто вы. Это может быть отличная неделя для творческих или предпринимательских занятий, а также для того, чтобы рассказать о них миру вокруг вас.

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