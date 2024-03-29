Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь с предсказанием на 29 марта.

Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 29 марта можно узнать здесь.

Знаки советуют прислушиваться к своему внутреннему голосу и сердцу и доверять своей интуиции, решая, куда направить свою энергию в течение всего дня.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 29 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Успех не за горами. Вы работали над созданием системы поддержки со стороны друзей и семьи, и, несмотря на ваши скептики, в вашей жизни есть определенные люди, которые всегда вас поддержат.

У вас все будет хорошо, потому что ваша тяжелая работа в сочетании со всем, что у вас есть, способствует успешному завершению этого проекта, задачи или путешествия в вашей жизни.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Будьте внимательны к тому, что вы говорите. У вас на уме много вещей, поэтому, конечно, вам хочется об этом выговориться. Все дело в том, что рот похож на меч.

Правда важна, но если вы будете слишком честны и слишком поспешно, она режет, как нож. Не сбрасывайте со счетов то, насколько глубоки раны, особенно если вы намерены попытаться исцелиться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Слова имеют значение. Вы вносите изменения под воздействием того, что говорите, но на этот раз вам, возможно, захочется проявить сдержанность.

Ваше сообщение нелегко переварить, и изменения могут показаться внезапными. Будьте собой, но также старайтесь быть чувствительными к другим.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Справедливость восторжествовала. Вы лично стали свидетелем кармы, и теперь ваше сочувствие заставляет вас чувствовать себя виноватым из-за чьих-то последствий.

Вот как они учатся. Постарайтесь не включать буферизацию их результатов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая.

Вы медленно восстанавливаетесь после этой неудачи, и даже если вы сожалеете и клянетесь, что больше не повторите этого, привычки — это то, на что вам нужно обратить внимание.

Они вернут вас в это место, если вы не сделаете ничего, чтобы измениться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Начать что-то, чего вы никогда раньше не делали, может показаться сложной задачей.

Вы даже не знаете, с чего начать, когда дело доходит до исследования или какие вопросы задать.

Прыжок может быть лучшим началом для вас. Позвольте себе пройти через эту путаницу, и вы во всем разберетесь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Луна.

Если вы чувствуете, что что-то не так, прислушайтесь к своей интуиции.

Слишком часто наша внутренняя чувствительность включается задолго до того, как проявятся неопровержимые факты, подтверждающие наши духовные чувства.

У вас есть причина, по которой вы так себя чувствуете, поэтому не стряхивайте ее и не отвергайте.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Вы думали, что закончили, но теперь поняли, что еще кое-что осталось сделать. Не позволяйте этому обескуражить вас. Это скрытая возможность.

Вы можете увидеть, где вы не сделали что-то так, как хотели в первый раз, и внести свои улучшения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая.

Проницательность – это то, что вам нужно развивать каждый день. Ежедневно возникают ситуации, которые поощряют мудрость или глупость.

Когда вы принимаете определенные решения только для того, чтобы обнаружить, что сбились с пути, остановитесь и спросите себя, чему вам нужно научиться в этой ситуации? И дайте вам время вернуться к исходной точке 1.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Жезлов

Сосредоточьтесь на чем-то одном. Иметь слишком много задач, которые вы хотите начать одновременно, может быть весело, но есть большая вероятность, что вы можете выдохнуться и потерять интерес к ним всем.

Составьте список и решите, какое из них больше всего требует вашего внимания.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Башня.

Вы не ожидали, что будет такой хаос. Дела шли хорошо, а потом внезапно жизнь повернулась к худшему. Ваше сердце разбито, и все сбивает с толку.

Есть также много нерешенных дел. В это время вам важно стараться придерживаться того, что является нормальным и рутинным в вашей жизни.

Друзья, семья и работа помогут вам помнить, что это не будет длиться вечно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Выбирайте сражения с умом. Постарайтесь не ссориться с людьми, которые, как вы знаете, захотят только поспорить, а не найти общий язык.

Нет никакой реальной цели или пользы в ссорах, если вы знаете, что конца им не видно.

Сделайте перерыв. Объявите тайм-аут или помашите белым флагом капитуляции, пока не будет подходящего момента, или, если необходимо, полностью избегайте этой темы и найдите новый способ справиться с напряжением, если сможете.

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