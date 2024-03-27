Представників всіх знаків Зодіаку попередили про непрості дні і які загрози вони несуть.

Так, згідно з прогнозом на сьогоднішній день, 27 березня, можуть бути погані новини.

«Зранку не оформлюйте документи та уникайте купівлі-продажу», - попереджає астрологиня і авторка каналу Scorpio.

Крім того, виникне дуже небезпечний аспект з 11:30 до 17:30.

«Напруження, аварійність, атаки. Будьте обережні, не ігноруйте тривоги», - закликала астрологиня.

За її словами, сьогодні можуть прийти неприємні новини та неочікувані дзвінки, що будуть вимагати термінових реакцій.

Увечері цього дня, 27 березня, може посилитись інтуїція, тож сни, які насняться, можуть бути віщими.

А от з четверга на п’ятницю астрологиня передбачила неприємну ніч. Так, може статися новий ракетний обстріл з боку ворога.

«Зранку можливі непередбачувані ситуації та неприємні новини…», - каже астрологиня.

Крім того, попереду на нас чекають напружені вихідні. Так, 30 березня Луна утворить квадрат з Марсом та Сатурном.

«Можливі перешкоди у справах, можуть нагадати про себе різноманітні обов'язки. Комусь можуть відкритися таємниці. Це останній день, підходящий для подорожей, оскільки далі Меркурій зупиняється перед ретроградом, що буде приносити неприємності у подорожах», - попередила астрологиня.

День 31 березня експертка з прогнозів назвала Днем невиправданого оптимізму та занурення у ілюзії.

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