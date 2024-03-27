Представителей всех знаков Зодиака предупредили о непростых днях и какие угрозы они несут.

Так, согласно прогнозу на сегодняшний день, 27 марта, могут быть плохие новости.

«Утром не оформляйте документы и избегайте купли-продажи», – предупреждает астролог и автор канала Scorpio.

Кроме того, возникнет очень опасный аспект с 11.30 до 17.30.

«Напряжение, аварийность, атаки. Будьте осторожны, не игнорируйте тревоги», - призвала астролог.

По ее словам, сегодня могут прийти неприятные новости и неожиданные звонки, которые потребуют срочных реакций.

Вечером этого дня, 27 марта, может усилиться интуиция, так что сны могут быть вещими.

А вот с четверга на пятницу астролог предвидела неприятную ночь. Так, может произойти новый ракетный обстрел со стороны врага.

«Утром возможны непредсказуемые ситуации и неприятные новости…», – говорит астролог.

Кроме того, впереди нас ждут напряженные выходные. Так, 30 марта Луна образует квадрат с Марсом и Сатурном.

«Возможные препятствия в делах могут напомнить о себе разнообразные обязанности. Кому-нибудь могут открыться тайны. Это последний день, подходящий для путешествий, поскольку дальше Меркурий останавливается перед ретроградом, что будет доставлять неприятности в путешествиях», - предупредила астрологиня.

День 31 марта эксперт по прогнозам назвала Днем неоправданного оптимизма и погружения в иллюзии.

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