Які види дружби та стосунків ви хочете підтримувати та розвивати у своєму житті?

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня 2024 року допоможе з відповіддю на подібні питання, будь то просто у вашому розумі або виникли в результаті синхронних подій у вашому житті.

Щоб побачити, як події цієї великої астрологічної події можуть обернутися для вас, ми звернулися до Таро, щоб дізнатися, що карти можуть сказати про майбутній тиждень!

Овен

Лицар Меч

Овен мчить швидко і вперед ... як завжди.

Цього тижня Лицар Мечів активує більшу частину тієї класичної заповзятливої ​​енергії Овна, якою ви відомі.

Це потужний тиждень для спілкування, виконання справ та висловлювань, коли ви відчуваєте, що настав час. Оскільки ця карта присвячена руху та імпульсу, вам не потрібно планувати це заздалегідь.

По суті, тримайте своє серце і розум відкритими протягом моменту і приступайте до дії, коли ваші інстинкти підкажуть вам, що настав час.

Телець

Король Пентаклей

Цього тижня Тельці твердо розберуться у своїх справах.

І ми маємо на увазі це в буквальному сенсі, коли грає Король Пентаклей! Деякі Тельці можуть виявити, що бізнес та фінанси зараз йдуть легше і що ваш контроль над своєю кар'єрою посилюється.

Для інших ця карта є сильним індикатором контролю над достатком у цілому (будинок, ваш час та ресурси, ваші навички).

Близнюки

Коханці

Цього тижня Близнюки у своїй стихії!

Зрештою, Закохані – це карта Таро, пов'язана із самими Близнюками.

Для вас це потужна ознака того, що ви пов'язані з найкращими частинами себе — люблячими, харизматичними та високо налаштованими на різні духовні та емоційні аспекти себе та інших.

Іншими словами, спілкування з друзями та близькими на цьому тижні може протікати більш гладко, але ви також можете виявити, що інтуїтивніше усвідомлюєте свої власні потреби та бажання в цих відносинах.

Рак

3 Кубків (перевернути)

Рак зараз не спілкується зі своїми близькими, але це нормально.

Перевернута трійка Кубків вказує на роз'єднаність та потенційне розчарування у ваших існуючих відносинах, а також виявляє потенційні проблеми та невідповідності, які необхідно вирішити.

Цього тижня вам пропонується серйозно проаналізувати, як інші люди змушують вас відчувати, та переоцінити свої емоційні потреби у дружбі та стосунках.

Цей час самоаналізу, можливо, не пов'язаний із веселими подіями чи енергією, але результат все одно може бути для вас плідним та продуктивним у довгостроковій перспективі.

Лев

7 Мечів (перевернута)

Хоча у Лева може бути схильність до драматизму, цього тижня не варто куштувати щось незвичайне.

Перевернута 7 Меч вказує на те, що можуть виникнути проблеми, але зараз не час засвоювати всю ту пустотливу, егоїстичну та дивну енергію, яка оточує вас прямо зараз.

Люди можуть розпускати плітки, надмірно віддавати пріоритет власним потребам або просуватися вперед за рахунок інших. Але переворот цієї карти вимагає від вас рухатися вперед, не вдаючись до такої поведінки.

Дисгармонія, яку ви відчуваєте з людьми, що вас оточують, може пройти з часом… поки ви відокремлюєте себе від зграї.

Діва

5 Жезлів (перевернута)

Діва, цей тиждень присвячений придушенню дисгармонії та хаосу, які, здається, переслідують вас останнім часом.

Хоча 5 Жезлов може бути сильним індикатором соціальних конфліктів та заворушень, переворот цієї карти вказує на те, що більшість Дів намагаються подолати це (або, можливо, навіть відіграють роль посередника).

Для деяких Дів розворот може означати, що ви вбираєте енергію цієї карти і занадто захоплюєтеся драмою.

Так що не забувай, Діво. Незважаючи на всі ваші сили, як і раніше, важливо перевіряти себе, щоб переконатися, що ви знаєте, що ви щиро відчуваєте кожну мить, і не перестаратися.

Ваги

Туз Пентаклей (перевернутий)

Терези , на цьому тижні можливості, які ви шукаєте, можливо, повинні прийти зсередини.

Туз Пентаклі зазвичай може бути маяком фінансових і робочих можливостей, але переворот цієї карти створює блокування і труднощі.

Ви можете відчувати щось хороше на горизонті, але щосили намагаєтеся досягти цього належним чином. Важливо подолати будь-які внутрішні блоки, які можуть заважати рухатися вперед. Чи відчуваєте ви, що гідні отримувати добрі речі? Чи звільнили ви місце для чогось нового у своєму житті?

Цього тижня подумайте трохи про те, що може перешкодити вам замовити щось приємне та нове.

Скорпіон

8 Пентакле

Скорпіон , настав час зосередитися на поточних завданнях.

Якщо на столі 8 Пентаклеї, наступний тиждень буде присвячений продуктивності, перевірці пунктів зі списку справ та досягненню прогресу в існуючих планах та проектах.

Багато Скорпіонів вже повинні мати уявлення про те, які обов'язки називають їх ім'ям, але якщо ви опинитеся в невпевненості - ви завжди можете запитувати, де ви можете знадобитися!

Незважаючи ні на що, зараз саме час використовувати ваші цінні навички та ресурси.

Стрілець

Королева Жезлов

Стрілець, ваша вогняна і смілива присутність тепер виходить на передній план.

Королева Жезлов пропонує світло, лідерство та ексцентричну, незалежну форму лідерства - прямо як дикий лучник, якщо ви запитаєте нас!

Настав час керувати з гумором, впевненістю та ентузіазмом. Пригоди, забаганки і хвилювання - це всі ті теми, які ви здатні просунути в навколишній світ, тому тут немає необхідності сумніватися у своїх здібностях.

Що ви створите? Як ви керуватимете? І який вплив ви хочете залишити на навколишній світ?

Козеріг

9 Жезлів (перевернута)

Козерога потрібно пам'ятати, що іноді будь-яка дія краща, ніж відсутність дії взагалі.

Дев'ятка Жезлов ставить нас у позицію збереження та спостереження — позицію, з якою стійкий та обережний Козеріг дуже добре знайомий. Однак такий підхід «почекаємо і подивимося» не обов'язково розслаблює чи «нічого не робить», оскільки він справді вимагає багато зусиль та часу.

Якщо картку перевернуто, ви, можливо, стомлюєтеся спробами утримувати цю енергію надто довго.

Можливо, вам доведеться просто зробити сміливий крок уперед, навіть не маючи твердого, 100% розуміння обставин, які вас оточують, Козеріг.

Водолій

Правосуддя (перевернене)

Водолій відчуває себе таким, що зовсім втратив рівновагу, але це не означає, що ви повністю втратили концентрацію.

Перевернута справедливість — це нагадування про те, що досягнення повної, 100% об'єктивності не завжди є можливим для нас, людей.

Можливо, ви хочете почуватися повністю під контролем і повністю збалансованим у всіх аспектах свого життя, але саме таке мислення може підштовхнути будь-кого до надмірного мислення і, за іронією долі, до більшої неврівноваженості, ніж будь-коли.

Замість того, щоб прагнути повної ясності та експертних знань, вам, можливо, доведеться просто скоригувати свої цілі та очікування.

Риби

Король Жезлов

Цього тижня Риби знайдуть гордий, впевнений і набагато сміливіший бік себе.

Коли у вас у рукаві Король Жезлов, настав час показати, що робить вас… вами! Це відмінна карта для тих, хто прагне лідерських позицій, або навіть просто для Риб, яким потрібно підвищити впевненість у собі, щоб проявити себе повною мірою.

Висловлюйтеся, здайтеся з гордістю і впевнено вигукніть, хто ви. Це може бути чудовий тиждень для творчих чи підприємницьких занять, а також для того, щоб розповісти про них навколо вас.

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