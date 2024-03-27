Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 27 березня.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 27 березня.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків Зодіаку вже тут із пророкуванням на 27 березня.



Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Світ

Зроби це. Щоразу, коли ви прагнете стати кращою версією себе, наскільки це можливо, ви створюєте хвилю у всесвіті та у своєму світі, яку важко ігнорувати.

Ви змінюєте речі, зокрема й своє майбутнє. Ваші зусилля змінюють ваше власне життя, і все це на краще.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Маг.

Справа не завжди у тому, кого ви знаєте. Бувають моменти, коли ваші навички допоможуть вам вижити.

Той факт, що ви входите в галузь, до якої раніше не входив ніхто з ваших знайомих, не означає, що ваш успіх буде обмеженим.

Ви дістанетеся туди, де потрібно, тому що вершки завжди піднімаються нагору.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Справедливість

Коли люди роблять неправильно, на якийсь час їм це може сходити з рук, але врешті-решт карма, а іноді й закони наздоганяють їх.

Можливо, ви ніколи не побачите, щоб це сталося, але це та частина, від якої вам потрібно відмовитись.

Суть у тому, що те, як людина керує своїм життям, згодом зміниться.

Отже, постарайтеся не турбуватися про те, чи отримають вони колись те, що заслуговують.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сила

Зрештою, справи покращуються. Важко знову і знову брати себе в руки, протистояти своїм страхам або справлятися з тим, що, на вашу думку, могло бути кращим.

Ви вчитеся коригувати свої очікування та спосіб мислення.

І хоча це досить складне завдання, ви наближаєтеся до мети поступово.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Помірність.

Нехай усе відбувається само собою. Ти хвилюєшся. Те, що, на вашу думку, може статися, може технічно. Але це не означає, що так буде.

У житті є забавний спосіб все змінити, коли ви найменше цього очікуєте.

Живіть зараз. Це дуже добре. Турбуйтеся про завтрашній день, коли воно настане.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сонце.

Життя це те, що ви з ним робите. Те, на чому ви вирішите зосередитись, визначить момент.

Можливо, ви не побачите світлого боку наприкінці темної хмари, але згодом ситуація почне покращуватись. Будьте оптимістом, навіть якщо ви реалістичні.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

Ви джерело енергії. Ви так старанно працюєте, щоб досягти мети, і може здатися, що ви йдете проти неможливого.

Це коли вам потрібно віддати ситуації все, що ви маєте, навіть якщо ви відчуваєте, що інші цього не роблять.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Імператриця.

Довіряй собі. Життя сповнене відволікаючих факторів, тому, коли ви будуєте плани і хтось пропонує щось, вам не потрібно переслідувати його ідею.

Ваша ідея – це те, що зараз найважливіше. Скажіть «дякую» і відключіться від того, що намагається відволікти вас від ваших цілей.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Ієрофант.

Правила важливі, але якщо ви розумієте, що щось не підходить для цього часу і це необхідно змінити, скажіть відкрито.

Вам не обов'язково слідувати за натовпом. Ви маєте власний розум.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Ви у зоні. Справи починають ставати набагато кращими. Для вас це творчий час.

Визнайте це і використовуйте свої свіжі погляди та чудові ідеї, щоб досягти успіху.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Лицар Мечів.

Є причина, чому ти на межі. Останнім часом ви можете почуватися нещасним і схильним до суперечок. Але це не ваша нормальна ситуація.

Ви перебуваєте під великим тиском. Тому замість того, щоб заперечувати свої почуття, заявіть про це та знайдіть рішення, яке допоможе розрядити ситуацію.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Будьте консервативними у своїх витратах. Гроші мають мову, і вони також хочуть вашої поваги.

Звичайно, ви можете використовувати їх для розваги, але завжди пам'ятайте, що людина, яка оплачує остаточні витрати, коли ви нерозумно використовуєте гроші, це самі.

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